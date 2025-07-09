Андреева — Бенчич: Мирра проиграла первый сет в четвертьфинальном матче Уимблдона-2025

В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит матч 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встречается с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая занимает 35-ю строчку рейтинга.

В первом сете победила Бенчич со счётом 7:6 (7:3) «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Белинда Бенчич.

Это первая очная встреча 18-летней Андреевой и 28-летней Бенчич на уровне WTA-тура.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, одолевшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).