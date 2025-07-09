«Идеальный образ». Фоньини — о последнем матче в карьере с Алькарасом на Уимблдоне

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о матче с испанцем Карлосом Алькарасом на Уимблдоне-2025, который стал для Фабио последним в карьере.

«Накануне встречи с Карлосом я думал только о том, как бы насладиться игрой на корте и показать свой лучший теннис. Думаю, всё прошло идеально именно благодаря тому, что я позволил себе так думать. Это помогло мне выложиться на полную. За последние несколько лет карьеры я перенёс множество травм, но, будучи спортсменом, я всегда старался выкладываться по полной. Однако после 35 лет это уже не так просто.

Думаю, это было правильным решением – уйти из спорта после игры на самом красивом корте тура с соперником, которого все знают. Это идеальный образ, который навсегда останется в моей памяти», — приводит слова Фоньини Punto de Break.