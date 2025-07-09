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«У меня уже мурашки». Швёнтек поделилась эмоциями после выхода в 1/2 финала Уимблдона-2025

«У меня уже мурашки». Швёнтек поделилась эмоциями после выхода в 1/2 финала Уимблдона-2025
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она обыграла россиянку Людмилу Самсонову (19-я в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

«Честно говоря, это ощущается просто отлично. У меня уже мурашки после этой победы, так что я очень счастлива и очень горжусь собой. Да, я продолжу двигаться дальше», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

За выход в финал Ига Швёнтек поспорит с победительницей встречи Мирра Андреева (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

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