«У меня уже мурашки». Швёнтек поделилась эмоциями после выхода в 1/2 финала Уимблдона-2025

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она обыграла россиянку Людмилу Самсонову (19-я в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.

«Честно говоря, это ощущается просто отлично. У меня уже мурашки после этой победы, так что я очень счастлива и очень горжусь собой. Да, я продолжу двигаться дальше», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

За выход в финал Ига Швёнтек поспорит с победительницей встречи Мирра Андреева (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.