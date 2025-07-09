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Швёнтек — четвёртая действующая теннисистка, кому удалось выйти в 1/2 финала на всех ТБШ

Швёнтек — четвёртая действующая теннисистка, кому удалось выйти в 1/2 финала на всех ТБШ
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала четвёртой действующей спортсменкой, которой удалось выйти в полуфинал женского одиночного разряда на каждом из четырёх турниров «Большого шлема», после Виктории Азаренко, Каролины Плишковой и Арины Соболенко. Ига также оказалась первой представительницей Польши в Открытой эре, добившейся такого достижения.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Ига Швёнтек обыграла 19-ю ракетку мира из России Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 7:5. В полуфинале соревнований Швёнтек сразится с победительницей пары Мирра Андреева (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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