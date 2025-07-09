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Швёнтек — четвёртая действующая теннисистка, кому удалось выйти в 1/2 финала на всех ТБШ

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала четвёртой действующей спортсменкой, которой удалось выйти в полуфинал женского одиночного разряда на каждом из четырёх турниров «Большого шлема», после Виктории Азаренко, Каролины Плишковой и Арины Соболенко. Ига также оказалась первой представительницей Польши в Открытой эре, добившейся такого достижения.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Ига Швёнтек обыграла 19-ю ракетку мира из России Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 7:5. В полуфинале соревнований Швёнтек сразится с победительницей пары Мирра Андреева (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.