Мирра Андреева проиграла Белинде Бенчич в четвертьфинале Уимблдона-2025

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, которая занимает 35-ю строчку рейтинга, со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).
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Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Андреева шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Бенчич один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
За выход в финал соревнований Белинда Бенчич поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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