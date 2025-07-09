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Мирра Андреева — Белинда Бенчич, результат матча 9 июля, счёт 0:2, 1/4 финала Уимблдона-2025

Мирра Андреева проиграла Белинде Бенчич в четвертьфинале Уимблдона-2025
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, которая занимает 35-ю строчку рейтинга, со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Андреева шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Бенчич один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

За выход в финал соревнований Белинда Бенчич поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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