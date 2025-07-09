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В одиночном разряде Уимблдона-2025 не осталось представителей России

В одиночном разряде Уимблдона-2025 не осталось представителей России
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В женской и мужской сетках Уимблдона-2025 по итогам четвертьфинальных матчей не осталось представителей России. Последней россиянкой в одиночном разряде была седьмая ракетка мира Мирра Андреева. В 1/4 финала она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

На стадии 1/4 финала также Людмила Самсонова проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 2:6, 5:7, а Анастасия Павлюченкова не смогла справиться с Амандой Анисимовой из США (1:6, 6:7 (9:11).

Ранее в первом круге проиграли Полина Кудерметова и Анна Блинкова, во втором — Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Анастасия Захарова, в третьем — Камилла Рахимова и в четвёртом — Екатерина Александрова.

В мужской сетке в первом круге уступили Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Андрей Рублёв проиграл в матче четвёртого круга Карлосу Алькарасу, а Карен Хачанов дошёл до 1/4 финала, где уступил Тейлору Фрицу.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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