В одиночном разряде Уимблдона-2025 не осталось представителей России

В женской и мужской сетках Уимблдона-2025 по итогам четвертьфинальных матчей не осталось представителей России. Последней россиянкой в одиночном разряде была седьмая ракетка мира Мирра Андреева. В 1/4 финала она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

На стадии 1/4 финала также Людмила Самсонова проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 2:6, 5:7, а Анастасия Павлюченкова не смогла справиться с Амандой Анисимовой из США (1:6, 6:7 (9:11).

Ранее в первом круге проиграли Полина Кудерметова и Анна Блинкова, во втором — Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Анастасия Захарова, в третьем — Камилла Рахимова и в четвёртом — Екатерина Александрова.

В мужской сетке в первом круге уступили Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Андрей Рублёв проиграл в матче четвёртого круга Карлосу Алькарасу, а Карен Хачанов дошёл до 1/4 финала, где уступил Тейлору Фрицу.