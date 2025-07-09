Швёнтек — о подготовке к 1/2 финала Уимблдона: постараюсь не слишком праздновать победу

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как планирует подготовиться к матчу 1/2 финала Уимблдона-2025, в котором она сразится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

– Тебе предстоит играть полуфинал уже завтра. Как ты будешь готовиться?

– Конечно, это совсем другой ритм по сравнению с тем, к которому мы привыкли на турнирах «Большого шлема». Думаю, я всего пару раз играла в таком формате, так что… Сегодня просто восстановлюсь, постараюсь не слишком сильно отмечать победу, но уже начну сосредотачиваться на следующей встрече. Подготовлюсь вечером и буду готова завтра, – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.

В поединке 1/4 финала Уимблдона-2025 Ига Швёнтек одолела россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 7:5.