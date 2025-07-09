Кафельников оценил результат Мирры Андреевой на Уимблдоне после вылета в четвертьфинале

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников оценил выступление седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025. Россиянка уступила в матче 1/4 финала швейцарской теннисистке Белинде Бенчич со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

«Почему результат Мирры на Уимблдоне должен быть плохим? Я не думаю, что это плохой результат. Нормальный для её стандартов результат», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.