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Кафельников оценил результат Мирры Андреевой на Уимблдоне после вылета в четвертьфинале

Кафельников оценил результат Мирры Андреевой на Уимблдоне после вылета в четвертьфинале
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников оценил выступление седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025. Россиянка уступила в матче 1/4 финала швейцарской теннисистке Белинде Бенчич со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«Почему результат Мирры на Уимблдоне должен быть плохим? Я не думаю, что это плохой результат. Нормальный для её стандартов результат», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.

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