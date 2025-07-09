Анна Калинская и Сорана Кырстя не смогли выйти в полуфинал парного Уимблдона-2025

Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя не смогли выйти в полуфинал парного женского разряда Уимблдона-2025, уступив в матче 1/4 финала латвийской теннисистке Елене Остапенко и представительнице Тайваня Се Шувэй со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.

Матч продлился 2 часа 43 минуты. За время игры пара Остапенко/Шувэй выполнила один эйс, допустив при этом пять двойных ошибок, и смогла реализовать 5 из 16 брейк-пойнтов. Калинская и Кырстя выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи за игру.

В полуфинале Уимблдона-2025 Елена Остапенко и Се Шувэй сыграют с победительницами встречи между чешско-американским дуэтом Катержина Синякова/Тэйлор Таундсенд и венгерско-бразильской парой Тимя Бабош/Луиза Стефани.