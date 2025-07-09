Елена Веснина высказалась о вылете Мирры Андреевой в четвертьфинале Уимблдона

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о поражении седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале Уимблдона-2025. Мирра проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, которая занимает 35-ю строчку рейтинга, со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).
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«Не могу сказать, что я очень удивлена результатом. Я писала, что Мирра и Бенчич похожи по началу пути в своей карьере. Между ними разница ровно в 10 лет. Их теннис тоже похож: комбинационный, не в таком высоком темпе.
Мирра изначально выбрала немного не ту тактику. Она хотела передержать Бенчич в среднем темпе, играть с ней в умный теннис, но не пытаться сыграть остро. Из-за этого Бенчич почувствовала себя комфортно. Если посмотреть на её пиковую форму, она проигрывала тем, кто разрывал её темпом, мощными подачами и прострелами. У Мирры с ней был миллион длинных розыгрышей, и 60 на 40 их выиграла Бенчич. Обидное поражение Мирры. Везде было близко, однако оказалось далеко», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 9 июля 2025
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