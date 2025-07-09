Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина высказалась о вылете Мирры Андреевой в четвертьфинале Уимблдона

Елена Веснина высказалась о вылете Мирры Андреевой в четвертьфинале Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о поражении седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале Уимблдона-2025. Мирра проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, которая занимает 35-ю строчку рейтинга, со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«Не могу сказать, что я очень удивлена результатом. Я писала, что Мирра и Бенчич похожи по началу пути в своей карьере. Между ними разница ровно в 10 лет. Их теннис тоже похож: комбинационный, не в таком высоком темпе.

Мирра изначально выбрала немного не ту тактику. Она хотела передержать Бенчич в среднем темпе, играть с ней в умный теннис, но не пытаться сыграть остро. Из-за этого Бенчич почувствовала себя комфортно. Если посмотреть на её пиковую форму, она проигрывала тем, кто разрывал её темпом, мощными подачами и прострелами. У Мирры с ней был миллион длинных розыгрышей, и 60 на 40 их выиграла Бенчич. Обидное поражение Мирры. Везде было близко, однако оказалось далеко», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Мирра завершила Уимблдон, уступив чемпионке Олимпиады. Но может ворваться в топ-5 рейтинга
Мирра завершила Уимблдон, уступив чемпионке Олимпиады. Но может ворваться в топ-5 рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android