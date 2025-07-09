Синнер — Шелтон: итальянец на тай-брейке выиграл первый сет матча 1/4 финала Уимблдона
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В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит матч 1/4 финала Уимблдона-2025, в котором итальянский теннисист Янник Синнер (первая ракетка мира) встречается с представителем США Беном Шелтоном, занимающим 10-ю строчку рейтинга.
Янник Синнер выиграл первый сет матча со счётом 7:6 (7:2).
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:35 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер – Бен Шелтон.
Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Синнера (1-0 на траве). Бен выиграл у него в Шанхае-2023 на решающем тай-брейке, после чего Янник одержал пять побед подряд, не отдав ни сета, в том числе в 1/8 финала Уимблдона-2024. Предыдущая встреча была в этом году в полуфинале Australian Open (7:6 (7:2), 6:2, 6:2).
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