Определились полуфиналистки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. По итогам четвертьфинальных матчей в женской одиночной сетке соревнований не осталось ни одной представительницы России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Теннис, Уимблдон-2025. Женский одиночный разряд. 1/2 финала:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Аманда Анисимова (США, 13);

Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.