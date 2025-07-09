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«Вчера весь вечер изучала её игру». Бенчич — о подготовке к матчу с Андреевой на Уимблдоне

«Вчера весь вечер изучала её игру». Бенчич — о подготовке к матчу с Андреевой на Уимблдоне
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35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, насколько сложно ей было играть в 1/4 финала Уимблдона-2025 с седьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. Бенчич одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

– Расскажи, насколько сложной соперницей была Мирра Андреева?
— Да, очень сложной. Я очень уважаю её. Ей всего 18 лет, а она уже показывает такие результаты на самой большой сцене, выигрывает серьёзные турниры, и у неё потрясающая игра с большим разнообразием. Я вчера весь вечер изучала её игру, чтобы придумать хоть какой-то план, что делать, и, думаю, он сработал. Конечно, два тай-брейка — это всегда непросто, всё решает буквально небольшой перевес. Поэтому я очень благодарна за возможность снова сыграть на Центральном корте. По-моему, это всего лишь мой третий раз здесь. Это всегда что-то волшебное. Спасибо вам большое, – сказала Бенчич в интервью на корте после матча.

В полуфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сразится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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