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Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?

Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. По итогам четвертьфинальных матчей в женской одиночной сетке соревнований не осталось ни одной представительницы России.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?»

Теннис, Уимблдон-2025. Женский одиночный разряд. 1/2 финала:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Аманда Анисимова (США, 13);
  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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