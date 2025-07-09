Коболли — Джокович: серб на тай-брейке проиграл первый сет 1/4 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках 10-го игрового дня в матче 1/4 финала 24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли встречается с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. После первого сета счёт 7:6 (8:6) в пользу итальянца.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Флавио Коболли — Новак Джокович.
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Первый сет продолжался 1 час 8 минут. В его рамках Джокович четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Коболли пять эйсов, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джоковича. Он разгромил Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) осенью 2024 года — 6:1, 6:2 (турнир на харде).
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