«Мечта стала реальностью». Бенчич — о выходе в первый в карьере полуфинал Уимблдона

35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась ощущениями после выхода в полуфинал Уимблдона-2025. Спортсменка впервые в карьере пробилась в 1/2 финала турнира. В четвертьфинале она одолела российскую теннисистку Мирру Андрееву со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

— Что ты чувствуешь, выйдя в полуфинал Уимблдона впервые в карьере?

— Это безумие, просто невероятно. Мечта стала реальностью. Я старалась не думать об этом на матчболе. В прошлый раз у меня были проблемы с реализацией матчболов, так что… у меня просто нет слов. Честно говоря, это всего лишь мой второй полуфинал на турнирах «Большого шлема» в целом и первый — на Уимблдоне. Так что да… Просто нет слов. Я так счастлива, – сказал Бенчич в интервью на корте после матча.

В полуфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сразится с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая была сильнее россиянки Людмилы Самсоновой (6:2, 7:5).