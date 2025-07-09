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«Мечта стала реальностью». Бенчич — о выходе в первый в карьере полуфинал Уимблдона

«Мечта стала реальностью». Бенчич — о выходе в первый в карьере полуфинал Уимблдона
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35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась ощущениями после выхода в полуфинал Уимблдона-2025. Спортсменка впервые в карьере пробилась в 1/2 финала турнира. В четвертьфинале она одолела российскую теннисистку Мирру Андрееву со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

— Что ты чувствуешь, выйдя в полуфинал Уимблдона впервые в карьере?
— Это безумие, просто невероятно. Мечта стала реальностью. Я старалась не думать об этом на матчболе. В прошлый раз у меня были проблемы с реализацией матчболов, так что… у меня просто нет слов. Честно говоря, это всего лишь мой второй полуфинал на турнирах «Большого шлема» в целом и первый — на Уимблдоне. Так что да… Просто нет слов. Я так счастлива, – сказал Бенчич в интервью на корте после матча.

В полуфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сразится с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая была сильнее россиянки Людмилы Самсоновой (6:2, 7:5).

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