«Мечта стала реальностью». Бенчич — о выходе в первый в карьере полуфинал Уимблдона

35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась ощущениями после выхода в полуфинал Уимблдона-2025. Спортсменка впервые в карьере пробилась в 1/2 финала турнира. В четвертьфинале она одолела российскую теннисистку Мирру Андрееву со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
— Что ты чувствуешь, выйдя в полуфинал Уимблдона впервые в карьере?
— Это безумие, просто невероятно. Мечта стала реальностью. Я старалась не думать об этом на матчболе. В прошлый раз у меня были проблемы с реализацией матчболов, так что… у меня просто нет слов. Честно говоря, это всего лишь мой второй полуфинал на турнирах «Большого шлема» в целом и первый — на Уимблдоне. Так что да… Просто нет слов. Я так счастлива, – сказал Бенчич в интервью на корте после матча.
В полуфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сразится с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая была сильнее россиянки Людмилы Самсоновой (6:2, 7:5).
- 9 июля 2025
-
20:01
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:40
-
19:33
-
19:16
-
19:11
-
18:50
-
18:43
-
18:40
-
18:29
-
18:20
-
18:17
-
18:14
-
18:08
-
17:57
-
17:46
-
17:34
-
17:17
-
16:59
-
16:41
-
16:36
-
16:16
-
15:56
-
15:49
-
15:46
-
15:38
-
15:03
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
12:30
-
12:22
-
12:00