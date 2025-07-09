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Синнер — Шелтон: итальянец повёл со счётом 2:0 по партиям в 1/4 финала Уимблдона

Синнер — Шелтон: итальянец повёл со счётом 2:0 по партиям в 1/4 финала Уимблдона
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В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит матч 1/4 финала Уимблдона-2025, в котором итальянский теннисист Янник Синнер (первая ракетка мира) встречается с представителем США Беном Шелтоном, занимающим 10-ю строчку рейтинга.

Вторую партию матча выиграл Янник Синнер, завершив её в свою пользу со счётом 6:4. Первый сет также остался за итальянским теннисистом (7:6 (7:2)).

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		4 4
             
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер – Бен Шелтон.

Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Синнера (1-0 на траве). Бен выиграл у него в Шанхае-2023 на решающем тай-брейке, после чего Янник одержал пять побед подряд, не отдав ни сета, в том числе в 1/8 финала Уимблдона-2024. Предыдущая встреча была в этом году в полуфинале Australian Open (7:6 (7:2), 6:2, 6:2).

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