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Бенчич — второй игрок из Швейцарии в 1/2 финала Уимблдона после Федерера в 2019-м

Бенчич — второй игрок из Швейцарии в 1/2 финала Уимблдона после Федерера в 2019-м
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35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала первой представительницей Швейцарии, вышедшей в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде после 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера в 2019 году.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич обыграла седьмую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). В полуфинале представительница Швейцарии сразится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.

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