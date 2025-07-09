Бенчич — второй игрок из Швейцарии в 1/2 финала Уимблдона после Федерера в 2019-м

35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала первой представительницей Швейцарии, вышедшей в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде после 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера в 2019 году.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич обыграла седьмую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). В полуфинале представительница Швейцарии сразится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.