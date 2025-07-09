Ига Швёнтек прокомментировала победу над Самсоновой в 1/4 финала Уимблдона

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу в матче 1/4 финала с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Швёнтек одержала победу со счётом 6:2, 7:5.

«Я довольна матчем. С самого начала почувствовала, что могу играть в свой теннис и давить на соперницу. Да, во втором сете борьба обострилась. Я просто надеялась удержать свою подачу и завершить встречу. Хотя счёт и был напряжённым, я рада, что смогла сделать брейк в последнем гейме», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча.

В полуфинале Уимблдона-2025 Швёнтек сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.