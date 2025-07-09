«У неё есть всё, чтобы хорошо играть на траве». Швёнтек — о Белинде Бенчич

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о сопернице по полуфинальному матчу Уимблдона-2025 швейцарке Белинде Бенчич, отметив её хорошую готовность к игре на траве.
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«Я очень её уважаю. Могу представить, как трудно вернуться после беременности. Да, мы тренировались на первом турнире года — United Cup, и уже тогда было видно, что она готова вернуться в нужный ритм. Понятно, что ей нужно было время, чтобы сыграть несколько матчей и грамотно распланировать календарь после перерыва. У неё определённо есть всё, чтобы хорошо играть на траве. Я никогда не сомневалась, что она сможет вернуться. Похоже, она в хорошем настроении и отлично играет», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча 1/4 финала Уимблдона.
В четвертьфинале Уимблдона Ига Швёнтек была сильнее россиянки Людмилы Самсоновой (6:2, 7:5). Белинда Бенчич вышла в полуфинал, одолев ещё одну российскую теннисистку Мирру Андрееву (7:6 (7:3), 7:6 (7:2)).
- 9 июля 2025
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