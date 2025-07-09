Янник Синнер вышел в 1/2 финала Уимблдона-2025, обыграв Шелтона

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/4 финала американского теннисиста Бена Шелтона (10-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Синнер подал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Бен Шелтон выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из двух заработанных за игру брейк-пойнтов.

В полуфинале Уимблдона-2025 Янник Синнер сразится с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и итальянским теннисистом Флавио Коболли.