Янник Синнер вышел в 1/2 финала Уимблдона-2025, обыграв Шелтона
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/4 финала американского теннисиста Бена Шелтона (10-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:35 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Синнер подал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Бен Шелтон выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из двух заработанных за игру брейк-пойнтов.
В полуфинале Уимблдона-2025 Янник Синнер сразится с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и итальянским теннисистом Флавио Коболли.
Комментарии
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