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Янник Синнер — Бен Шелтон, результат матча 9 июля 2025, счёт 3:0, 1/4 финала, Уимблдон-2025

Янник Синнер вышел в 1/2 финала Уимблдона-2025, обыграв Шелтона
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2025, обыграв в матче 1/4 финала американского теннисиста Бена Шелтона (10-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		4 4
             
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Синнер подал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Бен Шелтон выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из двух заработанных за игру брейк-пойнтов.

В полуфинале Уимблдона-2025 Янник Синнер сразится с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и итальянским теннисистом Флавио Коболли.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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