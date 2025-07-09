Мирра Андреева покинула корт в слезах после поражения в 1/4 финала Уимблдона-2025

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не сдержала слёз после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025. Россиянка уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (35-я в рейтинге WTA) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). Зрители проводили россиянку аплодисментами.
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18-летняя Андреева впервые в карьере сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Россиянка может войти в топ-5 рейтинга WTA. Сейчас в лайв-рейтинге она уже идёт на пятом месте. Её может сместить американка Аманда Анисимова, если выиграет в Лондоне титул.
Белинда Бенчич поспорит за выход в финал с польской теннисисткой Игой Швёнтек (четвёртая в рейтинге). Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
- 9 июля 2025
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