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Мирра Андреева покинула корт в слезах после поражения в 1/4 финала Уимблдона-2025

Мирра Андреева покинула корт в слезах после поражения в 1/4 финала Уимблдона-2025
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не сдержала слёз после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025. Россиянка уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (35-я в рейтинге WTA) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). Зрители проводили россиянку аплодисментами.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

18-летняя Андреева впервые в карьере сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Россиянка может войти в топ-5 рейтинга WTA. Сейчас в лайв-рейтинге она уже идёт на пятом месте. Её может сместить американка Аманда Анисимова, если выиграет в Лондоне титул.

Белинда Бенчич поспорит за выход в финал с польской теннисисткой Игой Швёнтек (четвёртая в рейтинге). Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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