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Коболли — Джокович: серб сравнял счёт по сетам в 1/4 финала Уимблдона-2025

Коболли — Джокович: серб сравнял счёт по сетам в 1/4 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках 10-го игрового дня в матче 1/4 финала 24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли встречается с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. После первого сета счёт 7:6 (8:6), 2:6.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Флавио Коболли — Новак Джокович.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
7 8 		2 1
6 6 		6 2
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжается 1 час 35 минут. В её рамках Джокович шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коболли восемь эйсов, три двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джоковича. Он разгромил Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) осенью 2024 года — 6:1, 6:2 (турнир на харде).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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