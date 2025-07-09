Коболли — Джокович: серб сравнял счёт по сетам в 1/4 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках 10-го игрового дня в матче 1/4 финала 24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли встречается с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. После первого сета счёт 7:6 (8:6), 2:6.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Флавио Коболли — Новак Джокович.

Встреча продолжается 1 час 35 минут. В её рамках Джокович шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коболли восемь эйсов, три двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джоковича. Он разгромил Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) осенью 2024 года — 6:1, 6:2 (турнир на харде).