Синнер стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим в четыре полуфинала ТБШ подряд

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал самым молодым теннисистом после 22-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, которому удалось выйти в четыре полуфинала на турнирах «Большого шлема» подряд, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Синнер обыграл американца Бена Шелтона в 1/4 финала Уимблдона-2025 (7:6 (7:2), 6:4, 6:4).

Рафаэль Надаль выходил в полуфиналы турниров серии «Большого шлема» в период с Australian Open – 2008 по Australian Open – 2009.

В полуфинале Уимблдона-2025 Янник Синнер сразится с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и итальянским теннисистом Флавио Коболли.