Синнер стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим в четыре полуфинала ТБШ подряд
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал самым молодым теннисистом после 22-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, которому удалось выйти в четыре полуфинала на турнирах «Большого шлема» подряд, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Синнер обыграл американца Бена Шелтона в 1/4 финала Уимблдона-2025 (7:6 (7:2), 6:4, 6:4).
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:35 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|6
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|4
|4
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Рафаэль Надаль выходил в полуфиналы турниров серии «Большого шлема» в период с Australian Open – 2008 по Australian Open – 2009.
В полуфинале Уимблдона-2025 Янник Синнер сразится с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и итальянским теннисистом Флавио Коболли.
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