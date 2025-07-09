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Швёнтек — о погоде во время Уимблдона: нет смысла слишком зацикливаться на ней

Швёнтек — о погоде во время Уимблдона: нет смысла слишком зацикливаться на ней
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о погоде во время проведения Уимблдона-2025 и её влиянии на свою игру.

«Первые два дня было жарко, потом пошёл дождь. Я бы не сказала, что погода была стабильной. Но когда играешь хорошо — это не имеет значения. Когда играешь плохо — начинаешь обращать внимание на такие вещи и пытаться объяснить себе, почему всё пошло не так. Не знаю. Просто в этом году мне хорошо удалось адаптироваться к условиям на турнире. В Гамбурге было то же самое — то жара, то 20 градусов и немного влажности. Нет смысла слишком зацикливаться на погоде», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча 1/4 финала турнира.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Ига Швёнтек одолела россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 7:5.

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