Швёнтек — о погоде во время Уимблдона: нет смысла слишком зацикливаться на ней

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о погоде во время проведения Уимблдона-2025 и её влиянии на свою игру.

«Первые два дня было жарко, потом пошёл дождь. Я бы не сказала, что погода была стабильной. Но когда играешь хорошо — это не имеет значения. Когда играешь плохо — начинаешь обращать внимание на такие вещи и пытаться объяснить себе, почему всё пошло не так. Не знаю. Просто в этом году мне хорошо удалось адаптироваться к условиям на турнире. В Гамбурге было то же самое — то жара, то 20 градусов и немного влажности. Нет смысла слишком зацикливаться на погоде», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча 1/4 финала турнира.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Ига Швёнтек одолела россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 7:5.