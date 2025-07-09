Коболли — Джокович: серб — в сете от выхода в 1/2 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках 10-го игрового дня в матче 1/4 финала 24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли встречается с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. После третьего сета счёт 6:7 (6:8), 6:2, 7:5 в пользу сербского теннисиста.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Флавио Коболли — Новак Джокович.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джоковича. Он разгромил Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) осенью 2024 года — 6:1, 6:2 (турнир на харде).