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Коболли — Джокович: серб — в сете от выхода в 1/2 финала Уимблдона-2025

Коболли — Джокович: серб — в сете от выхода в 1/2 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках 10-го игрового дня в матче 1/4 финала 24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли встречается с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. После третьего сета счёт 6:7 (6:8), 6:2, 7:5 в пользу сербского теннисиста.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Флавио Коболли — Новак Джокович.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		2 5 4
6 6 		6 7 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джоковича. Он разгромил Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) осенью 2024 года — 6:1, 6:2 (турнир на харде).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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