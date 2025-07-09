Фото: актёр Хью Грант уснул в Королевской ложе во время матча Джоковича на Уимблдоне

Британский актёр кино и телевидения Хью Грант уснул в Королевской ложе во время тай-брейка в первом сете четвертьфинального матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и итальянца Флавио Коболли (24-й в рейтинге) на Уимблдоне. После третьего сета счёт 6:7 (6:8), 6:2, 7:5 в пользу серба.

Фото: Скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Флавио Коболли — Новак Джокович.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джоковича. Он разгромил Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) осенью 2024 года — 6:1, 6:2 (турнир на харде).

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он одолел серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).