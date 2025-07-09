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«Очень доволен своей сегодняшней игрой». Синнер — о матче 1/4 финала Уимблдона с Шелтоном

«Очень доволен своей сегодняшней игрой». Синнер — о матче 1/4 финала Уимблдона с Шелтоном
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ощущениями после выхода в полуфинал Уимблдона-2025. В матче 1/4 финала он одолел американского теннисиста Бена Шелтона (10-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		4 4
             
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Я очень, очень доволен своей сегодняшней игрой. Действовать против Бена всегда сложно. У тебя бывают шансы, но он великолепно подаёт — как мы видели в последнем гейме. В целом мы всё чаще играем друг с другом, всё лучше узнаём друг друга, и я с нетерпением жду таких битв. А ещё особенная радость — играть при такой публике. Это честь и невероятное ощущение. Спасибо вам!» – сказал Синнер в интервью на корте после матча.

В полуфинале Уимблдона-2025 Янник Синнер сразится с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и итальянским теннисистом Флавио Коболли.

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