«Очень доволен своей сегодняшней игрой». Синнер — о матче 1/4 финала Уимблдона с Шелтоном

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ощущениями после выхода в полуфинал Уимблдона-2025. В матче 1/4 финала он одолел американского теннисиста Бена Шелтона (10-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

«Я очень, очень доволен своей сегодняшней игрой. Действовать против Бена всегда сложно. У тебя бывают шансы, но он великолепно подаёт — как мы видели в последнем гейме. В целом мы всё чаще играем друг с другом, всё лучше узнаём друг друга, и я с нетерпением жду таких битв. А ещё особенная радость — играть при такой публике. Это честь и невероятное ощущение. Спасибо вам!» – сказал Синнер в интервью на корте после матча.

В полуфинале Уимблдона-2025 Янник Синнер сразится с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и итальянским теннисистом Флавио Коболли.