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Мирра Андреева ответила, пора ли снять нейтральный статус с российских теннисистов

Мирра Андреева ответила, пора ли снять нейтральный статус с российских теннисистов
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Седьмая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева ответила, считает ли она, что российским теннисистам пора вернуть флаг. В четвертьфинале Уимблдона-2025 Мирра уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (35-я в рейтинге WTA) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

— Россияне показывают очень хорошие результаты. Может, пора уже снять бан национальности или вы уже двигаетесь дальше?
— Когда я, да и все остальные играем в теннис, мы не думаем о том, что происходит. Стараемся фокусироваться на том, как улучшить свою игру и выиграть матч. Я просто стараюсь думать о теннисе и жить своей жизнью и наслаждаться.

— Можете прояснить свою позицию?
— Я за мир и только надеюсь, что всё, что происходит, скоро разрешится, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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