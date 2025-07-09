Мирра Андреева ответила, пора ли снять нейтральный статус с российских теннисистов

Седьмая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева ответила, считает ли она, что российским теннисистам пора вернуть флаг. В четвертьфинале Уимблдона-2025 Мирра уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (35-я в рейтинге WTA) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

— Россияне показывают очень хорошие результаты. Может, пора уже снять бан национальности или вы уже двигаетесь дальше?

— Когда я, да и все остальные играем в теннис, мы не думаем о том, что происходит. Стараемся фокусироваться на том, как улучшить свою игру и выиграть матч. Я просто стараюсь думать о теннисе и жить своей жизнью и наслаждаться.

— Можете прояснить свою позицию?

— Я за мир и только надеюсь, что всё, что происходит, скоро разрешится, — сказала Андреева на пресс-конференции.