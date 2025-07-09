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Янник Синнер рассказал о состоянии своей травмированной руки

Янник Синнер рассказал о состоянии своей травмированной руки
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, беспокоила ли его травмированная рука во время матча 1/4 финала Уимблдона-2025, в котором он одержал победу над американцем Беном Шелтоном (7:6 (7:2), 6:4, 6:4).

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		4 4
             
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

— До матча многие переживали из-за вашего локтя. Был момент, когда показалось, что при попытке сыграть высокий мяч вы ощутили боль — на лице отразилась гримаса, вы встряхнули рукой. Играете ли вы сейчас с болью? Какова ситуация?
— Да, знаете, когда находишься в матче с таким уровнем напряжения, стараешься об этом не думать. Состояние значительно улучшилось — даже буквально с вчерашнего дня на сегодня. Вчера у меня был очень короткий тренировочный день — всего 20 минут на корте, только с тренерами. Но, с другой стороны, я с нетерпением жду продолжения турнира. Это не оправдание — нет. Нет лучше корта для тенниса, чем этот. Думаю, я это сегодня доказал. Атмосфера снова очень помогла мне. Так что огромное спасибо за поддержку, – сказал Синнер в интервью на корте после матча четвертьфинала Уимблдона-2025.

Напомним, итальянец получил повреждение во время встречи с болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона Синнер упал, ударившись локтем. Также из-за травмы он был вынужден пропустить тренировку 8 июля.

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