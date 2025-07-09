Янник Синнер рассказал о состоянии своей травмированной руки

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, беспокоила ли его травмированная рука во время матча 1/4 финала Уимблдона-2025, в котором он одержал победу над американцем Беном Шелтоном (7:6 (7:2), 6:4, 6:4).

— До матча многие переживали из-за вашего локтя. Был момент, когда показалось, что при попытке сыграть высокий мяч вы ощутили боль — на лице отразилась гримаса, вы встряхнули рукой. Играете ли вы сейчас с болью? Какова ситуация?

— Да, знаете, когда находишься в матче с таким уровнем напряжения, стараешься об этом не думать. Состояние значительно улучшилось — даже буквально с вчерашнего дня на сегодня. Вчера у меня был очень короткий тренировочный день — всего 20 минут на корте, только с тренерами. Но, с другой стороны, я с нетерпением жду продолжения турнира. Это не оправдание — нет. Нет лучше корта для тенниса, чем этот. Думаю, я это сегодня доказал. Атмосфера снова очень помогла мне. Так что огромное спасибо за поддержку, – сказал Синнер в интервью на корте после матча четвертьфинала Уимблдона-2025.

Напомним, итальянец получил повреждение во время встречи с болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона Синнер упал, ударившись локтем. Также из-за травмы он был вынужден пропустить тренировку 8 июля.