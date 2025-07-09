Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2025, где встретится с Янником Синнером

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале он обыграл 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 10 минут. В её рамках Джокович 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Коболли 13 эйсов, четыре двойные ошибки и два заработанных и реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Новак Джокович поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером, который в 1/4 финала оказался сильнее американца Бена Шелтона.