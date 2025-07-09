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Новак Джокович — Флавио Коболли, результат матча 9 июля, счёт 3:1, 1/4 финала Уимблдона-2025

Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2025, где встретится с Янником Синнером
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале он обыграл 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		2 5 4
6 6 		6 7 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 3 часа 10 минут. В её рамках Джокович 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Коболли 13 эйсов, четыре двойные ошибки и два заработанных и реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Новак Джокович поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером, который в 1/4 финала оказался сильнее американца Бена Шелтона.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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