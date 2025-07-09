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Андрей Рублёв вернётся в топ-10 мирового рейтинга по итогам Уимблдона-2025

Андрей Рублёв вернётся в топ-10 мирового рейтинга по итогам Уимблдона-2025
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Олимпийский чемпион – 2020 в миксте, российский теннисист Андрей Рублёв вернётся в топ-10 мирового рейтинга по итогам Уимблдона-2025. Об этом стало известно после того, как 24-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли в четвертьфинале соревнований уступил сербу Новаку Джоковичу (7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6).

В лайв-рейтинге Рублёв сейчас занимает 10-ю строчку. В его активе 3110 очков. Коболли займёт наивысшую позицию в карьере — 19-е место (2385). Россиянин Даниил Медведев займёт 14-е место (2630), Карен Хачанов — 17-е (2590).

На Уимблдоне-2025 Андрей Рублёв дошёл до четвёртого круга, где уступил действующему чемпиону соревнований Карлосу Алькарасу из Испании (7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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