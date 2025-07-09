Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству полуфиналов на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в свой 14-й полуфинал мужского одиночного разряда на Уимблдоне. По этому показателю он превзошёл 20-кратного победителя мэйджоров Роджера Федерера (13), а также установил рекорд по количеству полуфиналов среди всех игроков Открытой эры.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
24
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
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|4
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|6
|7
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Джокович обыграл 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. За выход в финал Новак сразится с ещё одним итальянцем, лидером мирового рейтинга Янником Синнером.
Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.
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