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Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству полуфиналов на Уимблдоне

Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству полуфиналов на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в свой 14-й полуфинал мужского одиночного разряда на Уимблдоне. По этому показателю он превзошёл 20-кратного победителя мэйджоров Роджера Федерера (13), а также установил рекорд по количеству полуфиналов среди всех игроков Открытой эры.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		2 5 4
6 6 		6 7 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Джокович обыграл 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. За выход в финал Новак сразится с ещё одним итальянцем, лидером мирового рейтинга Янником Синнером.

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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