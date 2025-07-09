Новак Джокович повторил достижение Крис Эверт по количеству полуфиналов на ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в 52-й по счёту полуфинал турнира серии «Большого шлема» в карьере, повторив достижение 18-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Крис Эверт по этому показателю, сообщает Opta Ace в социальной чети Х. Джокович вышел в 1/2 финала Уимблдона-2025, одержав в четвертьфинале победу над итальянцем Флафио Коболли (6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4).
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Помимо Джоковича и Эверт в пятёрке лучших теннисистов по этому показателю также находятся: 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (46), 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова (44) и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс (40).
В полуфинале Уимблдона-2025 Новак Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
- 9 июля 2025
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