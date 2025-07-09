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В полуфинале Уимблдона-2025 сыграют пять чемпионов турниров «Большого шлема»

В полуфинале Уимблдона-2025 сыграют пять чемпионов турниров «Большого шлема»
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. В полуфинале соревнований в женской и мужской одиночных сетках сыграют пять чемпионов турниров «Большого шлема»: Новак Джокович (24 титула), Карлос Алькарас (5), Янник Синнер (3), Арина Соболенко (3) и Ига Швёнтек (5).

Ранее в первом круге борьбу завершили Кори Гауфф (два титула), Петра Квитова (2), Виктория Азаренко (2), Елена Остапенко (1), Даниил Медведев (1). Во втором — Маркета Вондроушова (1), Софья Кенин (1). В третьем — Наоми Осака (4), Барбора Крейчикова (2), Мэдисон Киз (1), Эмма Радукану (1), Елена Рыбакина (1) и в четвёртом — Марин Чилич (1).

В мужском одиночном разряде действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас. Среди женщин — Барбора Крейчикова из Чехии.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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