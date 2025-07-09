«Он показал очень высокий уровень». Джокович — о матче с Коболли в 1/4 финала Уимблдона

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился ощущениями после матча 1/4 финала Уимблдона-2025, в котором он одержал победу над итальянцем Флавио Коболли со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.

— Новак, как вы себя чувствуете после такого поединка?

— Очень свежо, знаете ли (улыбается). Нет, конечно, прежде всего хочу сказать огромное поздравление Флавио — за потрясающий турнир и отличную битву сегодня. Он показал великолепную игру. Мы играли с ним один раз в прошлом году на харде, много тренировались вместе на разных покрытиях, однако никогда не встречались на траве. Я видел, как он выступает здесь, знал, что он в хорошей форме, но, конечно, практика — это одно, а официальный матч — совсем другое. Он показал очень высокий уровень.

Больше всего меня удивила его подача — очень мощная, быстрая, он играл агрессивно, шёл на удары. У него огромный талант и мастерство. Он точно один из тех, кого мы ещё не раз увидим в будущем. Желаю ему и его команде всего наилучшего, – сказал Джокович в интервью на корте после победы.