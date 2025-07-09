До 1/2 финала Уимблдона дошли 4 теннисиста, которые играли в финалах травяной серии-2025
Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились четвертьфинальные матчи на Уимблдоне-2025. До полуфинала соревнований дошли четыре теннисиста, которые играли в финалах травяной серии-2025: Аманда Анисимова, Ига Швёнтек, Тейлор Фриц и Карлос Алькарас.
Теннис. Финалисты травяных турниров сезона-2025, завершившие борьбу на Уимблдоне:
WTA:
- Лондон. Татьяна Мария (Германия) — Аманда Анисимова (США);
- Хертогенбосх. Элисе Мертенс (Бельгия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);
- Берлин. Маркета Вондроушова (Чехия) — Ван Синьюй (Китай);
- Ноттингем. Маккартни Касслер (США) — Даяна Ястремская (Украина);
- Бад-Хомбург. Джессика Пегула (США) — Ига Швёнтек (Польша);
- Истбурн. Майя Джойн (Австралия) — Александра Эала (Филиппины).
ATP:
- Штутгарт. Тейлор Фриц (США) — Александр Зверев (Германия);
- Хертогенбосх. Габриэль Диалло (Канада) — Зизу Бергс (Бельгия);
- Галле. Александр Бублик (Казахстан) — Даниил Медведев (Россия);
- Лондон. Карлос Алькарас (Испания) — Иржи Легечка (Чехия);
- Мальорка. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Корентен Муте (Франция);
- Истбурн. Тейлор Фриц (США) — Дженсон Бруксби (США).
Материалы по теме
Комментарии