До 1/2 финала Уимблдона дошли 4 теннисиста, которые играли в финалах травяной серии-2025

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились четвертьфинальные матчи на Уимблдоне-2025. До полуфинала соревнований дошли четыре теннисиста, которые играли в финалах травяной серии-2025: Аманда Анисимова, Ига Швёнтек, Тейлор Фриц и Карлос Алькарас.

Теннис. Финалисты травяных турниров сезона-2025, завершившие борьбу на Уимблдоне:

WTA:

Лондон. Татьяна Мария (Германия) — Аманда Анисимова (США);

Хертогенбосх. Элисе Мертенс (Бельгия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);

Берлин. Маркета Вондроушова (Чехия) — Ван Синьюй (Китай);

Ноттингем. Маккартни Касслер (США) — Даяна Ястремская (Украина);

Бад-Хомбург. Джессика Пегула (США) — Ига Швёнтек (Польша);

Истбурн. Майя Джойн (Австралия) — Александра Эала (Филиппины).

ATP: