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До 1/2 финала Уимблдона дошли 4 теннисиста, которые играли в финалах травяной серии-2025

До 1/2 финала Уимблдона дошли 4 теннисиста, которые играли в финалах травяной серии-2025
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились четвертьфинальные матчи на Уимблдоне-2025. До полуфинала соревнований дошли четыре теннисиста, которые играли в финалах травяной серии-2025: Аманда Анисимова, Ига Швёнтек, Тейлор Фриц и Карлос Алькарас.

Теннис. Финалисты травяных турниров сезона-2025, завершившие борьбу на Уимблдоне:

WTA:

  • Лондон. Татьяна Мария (Германия) — Аманда Анисимова (США);
  • Хертогенбосх. Элисе Мертенс (Бельгия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);
  • Берлин. Маркета Вондроушова (Чехия) — Ван Синьюй (Китай);
  • Ноттингем. Маккартни Касслер (США) — Даяна Ястремская (Украина);
  • Бад-Хомбург. Джессика Пегула (США) — Ига Швёнтек (Польша);
  • Истбурн. Майя Джойн (Австралия) — Александра Эала (Филиппины).

ATP:

  • Штутгарт. Тейлор Фриц (США) — Александр Зверев (Германия);
  • Хертогенбосх. Габриэль Диалло (Канада) — Зизу Бергс (Бельгия);
  • Галле. Александр Бублик (Казахстан) — Даниил Медведев (Россия);
  • Лондон. Карлос Алькарас (Испания) — Иржи Легечка (Чехия);
  • Мальорка. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Корентен Муте (Франция);
  • Истбурн. Тейлор Фриц (США) — Дженсон Бруксби (США).
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