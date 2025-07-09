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«Сложно понять, что именно произошло». Самсонова — о поражении от Швёнтек на Уимблдоне

«Сложно понять, что именно произошло». Самсонова — о поражении от Швёнтек на Уимблдоне
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала поражение в четвертьфинале Уимблдона-2025. Людмила уступила четвёртой ракетке мира из Польши Иге Швёнтек со счётом 2:6, 5:7.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

— Сейчас сложно понять, что именно произошло. Но если посмотреть на то, что было в эти недели, это невероятно. Просто безумие. Однако сейчас надо понять, что можно сделать, что улучшить. Пока нелегко говорить о хорошем, но, конечно, есть очень много позитива.

— Что в вашей игре помогло вам дойти до этой стадии Уимблдона?
— Думаю, сейчас я сильнее ментально. Могу играть больше матчей на высоком уровне. Конечно, сегодня с Игой был топ-уровень. Думаю, все знают, что я очень хотела бы в будущем её обыграть. Это хорошо, потому что надо больше работать. Мне кажется, потихоньку, однако моя игра становится сильнее.

— А есть в её игре что-то определённое, чему тяжело противостоять?
— Она очень солидна, но, если честно, думаю, я могу что-то улучшить в своей игре. Думаю, я могла бы лучше, — сказала Самсонова на пресс-конференции.

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