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«Ещё могу играть в 38 лет». Джокович — о выходе в 1/2 финала Уимблдона-2025

«Ещё могу играть в 38 лет». Джокович — о выходе в 1/2 финала Уимблдона-2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой 14-й по счёту в карьере выход в полуфинал Уимблдона. В матче 1/4 финала Уимблдона-2025 Джокович был сильнее итальянца Флавио Коболли (6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4).

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 18:25 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		2 5 4
6 6 		6 7 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Вы вышли в полуфинал на Уимблдоне в 14-й раз — больше, чем кто-либо другой среди мужчин. Насколько значимым вы считаете это достижение?
— На Уимблдоне, вы сказали? Простите, у меня уже слишком много цифр в голове. Конечно, Уимблдон был, есть и всегда останется самым особенным турниром в нашем спорте. По крайней мере, на мой взгляд, и, думаю, по мнению многих игроков. И, конечно, это многое для меня значит — что я всё ещё могу в 38 лет играть в финальных стадиях Уимблдона, – сказал Джокович в интервью на корте после матча.

В полуфинале Уимблдона-2025 Новак Джокович сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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