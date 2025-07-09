«Ещё могу играть в 38 лет». Джокович — о выходе в 1/2 финала Уимблдона-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой 14-й по счёту в карьере выход в полуфинал Уимблдона. В матче 1/4 финала Уимблдона-2025 Джокович был сильнее итальянца Флавио Коболли (6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4).

— Вы вышли в полуфинал на Уимблдоне в 14-й раз — больше, чем кто-либо другой среди мужчин. Насколько значимым вы считаете это достижение?

— На Уимблдоне, вы сказали? Простите, у меня уже слишком много цифр в голове. Конечно, Уимблдон был, есть и всегда останется самым особенным турниром в нашем спорте. По крайней мере, на мой взгляд, и, думаю, по мнению многих игроков. И, конечно, это многое для меня значит — что я всё ещё могу в 38 лет играть в финальных стадиях Уимблдона, – сказал Джокович в интервью на корте после матча.

В полуфинале Уимблдона-2025 Новак Джокович сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.