Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Самсонова — об итогах Уимблдона: достигла чего-то невероятного, но пока этого не чувствую

Самсонова — об итогах Уимблдона: достигла чего-то невероятного, но пока этого не чувствую
Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова ответила, насколько важно для её карьеры выйти в четвертьфинал Уимблдона. Людмила проиграла четвёртой ракетке мира из Польши Иге Швёнтек со счётом 2:6, 5:7.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

— Насколько вам важно это достижение в карьере?
— Я понимаю, что достигла чего-то невероятного, но пока этого не чувствую. Однако завтра наступит новый день, и я буду очень гордиться тем, чего достигла здесь.

— Гордитесь, как бились во втором сете?
— Конечно. Но кое-чего не хватает, и надо понять чего, — сказала Самсонова на пресс-конференции.

В полуфинале соревнований Ига Швёнтек сразится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Материалы по теме
«Сложно понять, что именно произошло». Самсонова — о поражении от Швёнтек на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android