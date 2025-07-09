Самсонова — об итогах Уимблдона: достигла чего-то невероятного, но пока этого не чувствую

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова ответила, насколько важно для её карьеры выйти в четвертьфинал Уимблдона. Людмила проиграла четвёртой ракетке мира из Польши Иге Швёнтек со счётом 2:6, 5:7.

— Насколько вам важно это достижение в карьере?

— Я понимаю, что достигла чего-то невероятного, но пока этого не чувствую. Однако завтра наступит новый день, и я буду очень гордиться тем, чего достигла здесь.

— Гордитесь, как бились во втором сете?

— Конечно. Но кое-чего не хватает, и надо понять чего, — сказала Самсонова на пресс-конференции.

В полуфинале соревнований Ига Швёнтек сразится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.