Самсонова — об итогах Уимблдона: достигла чего-то невероятного, но пока этого не чувствую
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова ответила, насколько важно для её карьеры выйти в четвертьфинал Уимблдона. Людмила проиграла четвёртой ракетке мира из Польши Иге Швёнтек со счётом 2:6, 5:7.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
— Насколько вам важно это достижение в карьере?
— Я понимаю, что достигла чего-то невероятного, но пока этого не чувствую. Однако завтра наступит новый день, и я буду очень гордиться тем, чего достигла здесь.
— Гордитесь, как бились во втором сете?
— Конечно. Но кое-чего не хватает, и надо понять чего, — сказала Самсонова на пресс-конференции.
В полуфинале соревнований Ига Швёнтек сразится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
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