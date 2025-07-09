«Я же могла действовать лучше». Мирра Андреева — о поражении в 1/4 финала Уимблдона

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение в матче с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (35-я в рейтинге) на Уимблдоне-2025. В 1/4 финала Мирра уступила со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).
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— Грустно, что уступила. Но она сегодня хорошо играла. Я же могла действовать лучше, быть более сфокусированной, агрессивной, меньше ошибаться. Сегодня тяжёлый день, но можно вынести много позитива из этих двух недель. Будем двигаться дальше и прибавлять.
— Какой позитив можно вынести?
— Мой уровень рос с первого матча. Также мне кажется, что в эти недели я была более агрессивна. Я старалась, иногда это не работало, но я старалась брать инициативу на корте, чтобы быть агрессивной. Игра у сетки тоже стала лучше. Много вещей, которые могут послужить уроком, надеюсь, так и будет, — сказала Андреева на пресс-конференции.
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