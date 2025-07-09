Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Тяжёлый финал для хорошего турнира». Бен Шелтон — о поражении в четвертьфинале Уимблдона

«Тяжёлый финал для хорошего турнира». Бен Шелтон — о поражении в четвертьфинале Уимблдона
Комментарии

10-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился своими ощущениями после поражения в четвертьфинальном матче Уимблдона-2025, в котором он играл против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера (6:7 (2:7), 4:6, 4:6).

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		4 4
             
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Матч был очень тяжёлым. Янник играл очень хорошо, гораздо лучше меня сегодня. Это тяжёлый финал для хорошего турнира. Я думал, что сегодня он будет в порядке, ведь нельзя выходить на такой поединок, будучи уверенным, что соперник не будет готов на все 100%. Сегодня его мяч наносил много урона, поэтому я не заметил никакой разницы в его игре», – сказал Шелтон на пресс-конференции после встречи.

В полуфинале Уимблдона-2025 Янник Синнера сразится с сербом Новаком Джоковичем. Матч запланирован на 10 июля.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android