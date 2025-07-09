«Тяжёлый финал для хорошего турнира». Бен Шелтон — о поражении в четвертьфинале Уимблдона
Поделиться
10-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился своими ощущениями после поражения в четвертьфинальном матче Уимблдона-2025, в котором он играл против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера (6:7 (2:7), 4:6, 4:6).
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:35 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Матч был очень тяжёлым. Янник играл очень хорошо, гораздо лучше меня сегодня. Это тяжёлый финал для хорошего турнира. Я думал, что сегодня он будет в порядке, ведь нельзя выходить на такой поединок, будучи уверенным, что соперник не будет готов на все 100%. Сегодня его мяч наносил много урона, поэтому я не заметил никакой разницы в его игре», – сказал Шелтон на пресс-конференции после встречи.
В полуфинале Уимблдона-2025 Янник Синнера сразится с сербом Новаком Джоковичем. Матч запланирован на 10 июля.
Комментарии
- 10 июля 2025
-
00:20
-
00:12
-
00:05
-
00:01
- 9 июля 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:40
-
23:36
-
23:27
-
23:19
-
23:10
-
23:04
-
22:42
-
22:36
-
22:13
-
22:12
-
21:57
-
21:35
-
21:24
-
21:22
-
21:03
-
20:59
-
20:52
-
20:29
-
20:28
-
20:19
-
20:01
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:40
-
19:33
-
19:16
-
19:11
-
18:50