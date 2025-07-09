«Тяжёлый финал для хорошего турнира». Бен Шелтон — о поражении в четвертьфинале Уимблдона

10-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился своими ощущениями после поражения в четвертьфинальном матче Уимблдона-2025, в котором он играл против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера (6:7 (2:7), 4:6, 4:6).

«Матч был очень тяжёлым. Янник играл очень хорошо, гораздо лучше меня сегодня. Это тяжёлый финал для хорошего турнира. Я думал, что сегодня он будет в порядке, ведь нельзя выходить на такой поединок, будучи уверенным, что соперник не будет готов на все 100%. Сегодня его мяч наносил много урона, поэтому я не заметил никакой разницы в его игре», – сказал Шелтон на пресс-конференции после встречи.

В полуфинале Уимблдона-2025 Янник Синнера сразится с сербом Новаком Джоковичем. Матч запланирован на 10 июля.