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«Первое — говорю с Кончитой». Мирра Андреева рассказала, как отходит от поражений на ТБШ

«Первое — говорю с Кончитой». Мирра Андреева рассказала, как отходит от поражений на ТБШ
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что ей помогает отходить от поражений на турнирах «Большого шлема». В четвертьфинале Уимблдона Мирра проиграла Белинде Бенчич со счётом 6:7 (3:6), 6:7 (2:7).

— Как отходите после поражений, особенно на «Шлемах»? Что вам помогает в такие моменты?
— Первое – говорю с Кончитой. О матче, как я себя чувствовала, что она думает, что я думаю. Потом я стараюсь не думать о теннисе, хотя бы пару дней не заниматься ничем, связанным с теннисом. Дни идут, и становится легче забывать и двигаться дальше. А когда выходишь на тренировочный корт, понимаешь, что уже нет смысла думать о поражении. Просто выходишь на корт, стараешься тренироваться и улучшать свою игру.

— Вы говорили, у вас есть блокнот с мотивирующими цитатами легенд спорта. Там есть раздел с цитатами, которые помогают справиться с поражениями?
— Хорошая идея! Такого там нет, наверное, надо попробовать, может, это поможет. Но нет, там только цитаты, чтобы мотивировать себя на корте, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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