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Пресс-служба Уимблдона обратилась к Мирре Андреевой после поражения в 1/4 финала

Пресс-служба Уимблдона обратилась к Мирре Андреевой после поражения в 1/4 финала
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Пресс-служба Уимблдона обратилась к седьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой после её поражения в четвертьфинале соревнований. Мирра проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:7 (3:6), 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«Поздравляем с отличным выступлением на турнире, Мирра», — говорится в заявлении пресс-службы Уимблдона.

18-летняя Андреева впервые в карьере сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Россиянка может войти в топ-5 рейтинга WTA. Сейчас в лайв-рейтинге она уже идёт на пятом месте. Её может сместить американка Аманда Анисимова, если выиграет в Лондоне титул.

Белинда Бенчич поспорит за выход в финал с польской теннисисткой Игой Швёнтек (четвёртая в рейтинге).

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