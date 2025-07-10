Пресс-служба Уимблдона обратилась к Мирре Андреевой после поражения в 1/4 финала

Пресс-служба Уимблдона обратилась к седьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой после её поражения в четвертьфинале соревнований. Мирра проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:7 (3:6), 6:7 (2:7).

«Поздравляем с отличным выступлением на турнире, Мирра», — говорится в заявлении пресс-службы Уимблдона.

18-летняя Андреева впервые в карьере сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Россиянка может войти в топ-5 рейтинга WTA. Сейчас в лайв-рейтинге она уже идёт на пятом месте. Её может сместить американка Аманда Анисимова, если выиграет в Лондоне титул.

Белинда Бенчич поспорит за выход в финал с польской теннисисткой Игой Швёнтек (четвёртая в рейтинге).