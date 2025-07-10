Пресс-служба Уимблдона обратилась к Мирре Андреевой после поражения в 1/4 финала
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Пресс-служба Уимблдона обратилась к седьмой ракетке мира россиянке Мирре Андреевой после её поражения в четвертьфинале соревнований. Мирра проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:7 (3:6), 6:7 (2:7).
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
35
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
«Поздравляем с отличным выступлением на турнире, Мирра», — говорится в заявлении пресс-службы Уимблдона.
18-летняя Андреева впервые в карьере сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Россиянка может войти в топ-5 рейтинга WTA. Сейчас в лайв-рейтинге она уже идёт на пятом месте. Её может сместить американка Аманда Анисимова, если выиграет в Лондоне титул.
Белинда Бенчич поспорит за выход в финал с польской теннисисткой Игой Швёнтек (четвёртая в рейтинге).
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