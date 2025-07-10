Шелтон — о результатах на ТБШ в сезоне-2025: я недоволен, с нетерпением жду US Open

10-я ракетка мира американец Бен Шелтон высказался об отношении к своим результатам на турнирах серии «Большого шлема» в сезоне-2025. Шелтон проиграл в четвертьфинале Уимблдона-2025 итальянцу Яннику Синнеру со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.
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«Определённо, я недоволен. Было бы некорректно сказать, что недоволен тем, чего достиг на грунте и траве: всегда говорю, что хочу на один шаг превзойти результаты прошлого года на больших турнирах — и я это сделал на всех «Шлемах» в этом году, такого со мной ещё не было. Я недоволен, однако чувствую уверенность после первых трёх турниров «Большого шлема» в этом году и с нетерпением жду возможности, которую даст US Open в ближайшие месяцы. В то же время это поражение всё ещё причиняет боль», – сказал Шелтон на пресс-конференции после четвертьфинального матча Уимблдона-2025.
Напомним, Бен Шелтон выходил в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии – 2025, а на «Ролан Гаррос» – 2025 он уступил на стадии 1/8 финала.
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