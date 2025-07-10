Определились полуфиналисты Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде

В среду, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. По итогам четвертьфинальных матчей в мужской одиночной сетке соревнований не осталось ни одного представителя России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Теннис, Уимблдон-2025. Мужской одиночный разряд. 1/2 финала:

Новак Джокович (Сербия, 6) — Янник Синнер (Италия, 1);

Тейлор Фриц (США, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).