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Янник Синнер, Уимблдон-2025: результаты игр на 9 июля, следующий соперник, путь до титула

Янник Синнер, Уимблдон-2025: результаты игр на 9 июля, следующий соперник, путь до титула
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших поединков, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Янника Синнера на Уимблдоне-2025:

  • первый круг. Янник Синнер (Италия, 1) — Лука Нарди (Италия) — 6:4, 6:3, 6:0;
  • второй круг. Янник Синнер (Италия, 1) — Александар Вукич (Австралия) — 6:1, 6:1, 6:3;
  • третий круг. Янник Синнер (Италия, 1) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:1, 6:3, 6:1;
  • 1/8 финала. Янник Синнер (Италия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 19) — 3:6, 5:7, 2:2, снятие;
  • 1/4 финала. Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 10) – 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Следующий матч Янника Синнера на Уимблдоне-2025:

  • полуфинал. Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 6).

Потенциальный путь Янника Синнера к титулу на Уимблдоне-2025:

  • финал. Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2).
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