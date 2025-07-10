Уимблдон-2025, мужчины: результаты матчей 9 июля

В среду, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились четвертьфинальные матчи на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 10-го игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, четвертьфиналы. Результаты 9 июля:

Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4;

Флавио Коболли (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6.

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).