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Уимблдон-2025, мужчины: результаты матчей 9 июля

Уимблдон-2025, мужчины: результаты матчей 9 июля
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В среду, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились четвертьфинальные матчи на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 10-го игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, четвертьфиналы. Результаты 9 июля:

  • Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4;
  • Флавио Коболли (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6.

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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