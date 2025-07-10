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Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 9 июля

Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 9 июля
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Вчера, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей 10-го игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, 1/4 финала. Результаты 9 июля:

  • Ига Швёнтек (Польша, 8) – Людмила Самсонова (Россия, 19) – 6:2, 7:5;
  • Мирра Андреева (Россия, 7) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Она покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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