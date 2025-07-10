Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились четвертьфинальные матчи на Уимблдоне-2025. В основной сетке соревнований не осталось ни одного россиянина. Последним борьбу завершил Карен Хачанов. В 1/4 финала он уступил американцу Тейлору Фрицу.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?»

Теннис, Уимблдон-2025. Мужской одиночный разряд. 1/2 финала:

Новак Джокович (Сербия, 6) — Янник Синнер (Италия, 1);

Тейлор Фриц (США, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).